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Порошенко обговорив з Макроном та Меркель питання введення миротворців ООН на Донбас

Новини » Політика    11.11.2018 - 20:52
Фото: Меркель, Макрон і Порошенко (fb.com /svyatoslav.tsegolko)
Фото: Меркель, Макрон і Порошенко (fb.com /svyatoslav.tsegolko)

Також сторони обговорили питання повернення із Росії та окупованих нею територій українських полонених

Президент України Петро Порошенко під час тристоронньої зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили питання введення миротворчої місії ООН на окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента.

За словами Порошенка, сторони дійшли згоди, що саме впровадження миротворців на всю територію окупованої частини Донбасу забезпечить виконання мінських угод.

"Обговорили просування пропозиції України щодо запровадження миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі і підтримки цієї позиції з боку Франції та Німеччини. Переконаний, тільки миротворці забезпечать безпековий компонент Мінських угод", - зазначив Порошенко.

Порошенко обговорив з Макроном та Меркель питання введення миротворців ООН на Донбас

Крім того, він також обговорив з лідерами Франції та Німеччини  питання звільнення українських політичних полонених, які незаконно утримуються в тюрмах РФ та Криму.

"Наголосили на необхідності терміново повернутися до переговорів щодо обміну наших співвітчизників, у тому числі військових", - написав президент після переговорів.

Врешті, Франція та Німеччина рішуче засудили фейкові "вибори" на Донбасі і висловили підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, раніше Порошенко наголосив, що за результатами зустрічей зі світовими лідерами у Парижі країни-партнери України висловили засудження "виборам" на Донбасі. Також країни ЄС та США заявили, що не визнають результати цього псевдоголосування.

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