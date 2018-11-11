ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Порошенко обсудил с Макроном и Меркель вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс

Новости » Политика    11.11.2018 - 20:52
Фото: Меркель, Макрон и Порошенко (fb.com /svyatoslav.tsegolko)
Фото: Меркель, Макрон и Порошенко (fb.com /svyatoslav.tsegolko)

Также стороны обсудили вопрос возвращения из России и оккупированных ею территорий украинских пленных

Президент Украины Петр Порошенко во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

По словам Порошенко, стороны пришли к согласию, что именно внедрение миротворцев на всей территории оккупированной части Донбасса обеспечит выполнение минских соглашений.

"Обсудили продвижение предложения Украины относительно введения миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе и поддержке этой позиции со стороны Франции и Германии. Убежден, только миротворцы обеспечат безопасный компонент Минских соглашений", - отметил Порошенко.

Порошенко обсудил с Макроном и Меркель вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс

Кроме того, он также обсудил с лидерами Франции и Германии вопрос освобождения украинских политических пленных, которые незаконно содержатся в тюрьмах РФ и Крыма.

"Отметили необходимость срочно вернуться к переговорам по обмену наших соотечественников, в том числе военных", - написал президент после переговоров.

Наконец, Германия и Франция решительно осудили фейковые "выборы" на Донбассе и выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Порошенко отметил, что по результатам встреч с мировыми лидерами в Париже партнеры Украины выразили осуждение "выборам" на Донбассе. Также страны ЕС и США заявили, что не признают результаты этого псевдоголосования.

Волкер: вместо выполнения минских соглашений РФ дотирует коррумпированных "лидеров" Донбасса В НАТО заявили, что "выборы" на Донбассе противоречат минским соглашениям
Новости Украины ООНДонбассмиротворцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь