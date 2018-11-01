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Меркель прокоментувала розміщення миротворців ООН на Донбасі 

Новини » Політика    01.11.2018 - 16:39
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна/Віталій Носач)

Канцлер Німеччини також прокоментувала так звані "вибори" на Донбасі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка прибула з офіційним візитом в Україну 1 листопада, прокоментувала спільну роботу сторін щодо ведення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Меркель, вона вже обговорила із президентом України Петром Порошенком кроки, які здійснюються для досягнення домовленостей щодо миротворців.

"Що стосується зон розведення. Ми про це також сьогодні говорили (на зустрічі з президентом України, - ред.). Ми також спільно працюємо над тим, щоб запровадити місію ООН для того, щоб досягти миру", - сказала Меркель.

Вона також наголосила, що так звані "вибори" на окупованих територіях Донбасу не є законними. 

"Йдеться також про критичні плани проводити місцеві вибори. Ці вибори не відповідають змісту мінських домовленостей", - резюмувала канцлер.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ФРН є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, з 2014 року Буднесфер лікує понад 110 поранених солдатів з України.

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Новини України ООНмиротворцыАнгела Меркель
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