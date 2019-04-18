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Порошенко прокоментував рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку

Новини » Економіка    18.04.2019 - 16:55
Порошенко прокоментував рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Повернення ПриватБанку Коломойському загрожує країні дефолтом

Рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і дефолтом. Про це заявив президент Петро Порошенко під час термінового звернення до українського народу.

Порошенко пов'язав це рішення з наближенням другого туру виборів, на яких може перемогти Володимир Зеленський.

"Їм не терпіться. Вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому дефолтом та новою економічною кризою", - сказав він.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії в першому тур президентських виборів 31 березня найбільше голосів набрали Володимир Зеленський - 30,14% і Петро Порошенко - 15,95%. ЦВК призначила другий тур на 21 квітня 2019 року.

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