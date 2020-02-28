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Порошенко прийшов на допит в ДБР

Новини » Політика     28.02.2020 - 11:12
Порошенко прийшов на допит в ДБР
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко також заявив, що Шевченківський суд Києва ніби-то зобов'язав закрити одну з справ проти Порошенка

П'ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко також повідомив, що Шевченківський суд Києва "скасував постанову слідчого про відмову нам в закритті кримінальної справи, за якою ми запрошені на допит".

"Постанова скасована. Суддя ухвалила рішення зобов’язати слідчого розглянути закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину", - зазначив він.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило про примусовий привід Порошенка на допит. Він повинен був з'явитися на допит в якості свідка.

РБК-Україна писало, що на початку грудня Держбюро почало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

Однак, раніше повідомлялося, що ДБР проводить розслідування в 13 кримінальних процесах за участю п'ятого президента України Петра Порошенка. Серед проваджень, у яких проводить розслідування ДБР, - перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило введення воєнного стану в Україні рік тому. Крім того, розслідування проводять за фактом незаконного переправлення через держкордон з використанням підроблених документів (Мальдіви).

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