Україна виступила за перемир'я на Донбасі після закінчення дії воєнного стану

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Дату початку перемир'я повинні узгодити 27 грудня

ОБСЄ і Україна запропонували оголосити перемир'я на Донбасі після закінчення режиму воєнного стану на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-спікера Ради та учасника переговорів Ірини Геращенко.

Вона зазначила, що у разі відсутності провокацій з боку РФ і припинення Росією актів агресії, Україна пропонує встановити сталий режим тиші на Донбасі до новорічних і різдвяних свят.

"27 грудня відбудеться скайп-конференція безпекової підгрупи, на якій обговорять безпекову ситуацію та остаточну можливу дату перемир‘я", - повідомила Геращенко.

Також вона зазначила, що це буде 18 спроба перемир'я на Донбасі, якщо 27 грудня, під час скайп-конференції вдастся констатувати деескалацію і узгодити дату встановлення режиму тиші.

Відзначимо, воєнний стан в Україні діє до 26 грудня.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на переговорах контактної групи в Мінську представники окупованого Донбасу запропонували оголосити перемир'я з 22 грудня.

Нагадаємо, Ірина Геращенко заявила, що Російська Федерація готова блокувати будь-який прогрес у Мінську. Зокрема, її представники в черговий раз заблокували створення механізму з пошуку зниклих безвісти. Свою позицію вони аргументують тим, що РФ - "не учасник конфлікту" і тому не готова надати експертів і судмедекспертів до такої тристоронньої групи.