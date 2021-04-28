Порошенко назвав "червоні лінії" у процесі мирного врегулювання на Донбасі
П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав 5 "червоних ліній" для влади у процесі мирного врегулювання на Донбасі.
Про це йдеться у зверненні Порошенка на сайті "Євросолідарності".
"Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України - перша "червона лінія", порушувати яку категорично неприйнятно", - заявив Порошенко.
Ще одна "червона лінія", за його думку, - це неприпустимість жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови та української церкви.
Третя "червона лінія" - жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до повноцінного і чіткого, всеохоплюючого гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном.
Порошенко також вважає неприйнятними будь-які компроміси в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води: "відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України".
"П’ята "червона лінія" - ніяких пробачень Путіну за його агресію. Судові позови і справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності", - говорить Порошенко.
Він також застеріг президента Володимира Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом.
"Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак. Квиток до Путіна коштує виконання передумов або взяття на себе певних зобов’язань", - переконаний Порошенко.
Він також додав, що нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення.
"Ключ до перемоги - це міжнародна солідарність та єдність з Україною. Тільки спільним фронтом зсередини країни і на зовні ми зможемо дати відсіч російському агресору", - резюмував Порошенко.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими "ДНР"і " ЛНР".
Пізніше Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі і заявив, що готовий зустріти його в Москві.
Як писало РБК-Україна, Зеленський заявив, що його "не хвилює місце проведення, йдеться про зміст".
Зеленський впевнений, що прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним можуть остаточно запобігти ескалації конфлікту між країнами.