Порошенко назвав "червоні лінії" у процесі мирного врегулювання на Донбасі

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав 5 "червоних ліній" для влади у процесі мирного врегулювання на Донбасі.

Про це йдеться у зверненні Порошенка на сайті "Євросолідарності".

"Неприпустимість будь-якої ревізії конституційно закріпленого європейського та євроатлантичного курсу України - перша "червона лінія", порушувати яку категорично неприйнятно", - заявив Порошенко.

Ще одна "червона лінія", за його думку, - це неприпустимість жодних поступок в питанні національної ідентичності, а саме української мови та української церкви.

Третя "червона лінія" - жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, до повноцінного і чіткого, всеохоплюючого гарантування безпеки, деокупації і відновлення контролю над кордоном.

Порошенко також вважає неприйнятними будь-які компроміси в питанні Криму, в тому числі щодо постачання води: "відповідальність за забезпечення водою має нести російська окупаційна влада, аж поки півострів не повернеться під суверенітет України".

"П’ята "червона лінія" - ніяких пробачень Путіну за його агресію. Судові позови і справи, для притягнення до відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті. Скільки б років не пройшло, Москва повинна відповісти за вбивства українців і порушення норм міжнародного права. Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності", - говорить Порошенко.

Він також застеріг президента Володимира Зеленського від бажання зустрітись із російським президентом.

"Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак. Квиток до Путіна коштує виконання передумов або взяття на себе певних зобов’язань", - переконаний Порошенко.

Він також додав, що нам нема про що говорити з Москвою, поки вона не повернула Крим та Донбас, крім як про саме повернення.

"Ключ до перемоги - це міжнародна солідарність та єдність з Україною. Тільки спільним фронтом зсередини країни і на зовні ми зможемо дати відсіч російському агресору", - резюмував Порошенко.