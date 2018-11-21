Сенат Польщі прийняв ухвалу до 85 роковин Голодомору в Україні

Фото: засідання Сенату Польщі (twitter.com/ADeshchytsia)

Сенат висловив солідарність з українцями щодо збереження пам'яті про події Голодомору

Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв ухвалу до 85 роковин Голодомору в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Польщі Андрія Дещиці.

Як зазначається, документ підтримали одноголосно всі польські парламентарі. За рішення проголосували в День гідності та свободи, який сьогодні відзначають в Україні.

"Сьогодні Сенат Республіки Польща одноголосно прийняв Ухвалу до 85 роковин Голодомору в Україні. Символічно, що це відбулося власне в День гідності та свободи. Дякуємо за пам’ять, підтримку та солідарність!" - написав Дещиця.

У постанові Сенату, зокрема, йдеться про те, що у 2006 році Польща визнала події в 1932-33 роках в Україні злочином геноциду.

"Ми віримо, що поширення знань про велику трагедію в Європі сприятиме кращому розумінню наслідків, які тягнуть за собою комуністична ідеологія та тоталітаризм. У зв'язку із вшануванням в Україні роковин Голодомору, Сенат Республіки Польща нагадує про смерть і страждання мільйонів жертв цієї драми" - йдеться у тексті постанови.

Також польський Сенат висловив солідарність з українським народом щодо збереження пам'яті про події Голодомору.

Фото: ухвала Сенату українською та польською мовами (twitter.com/ADeshchytsia)

Нагадаємо, штат Коннектикут (США) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Північна Кароліна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Губернатор штату Рой Купер зазначив, що голод в Україні був штучним, і вжив термін "геноцид".