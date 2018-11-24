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США заявили про підтримку України у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору

Новини » Політика    24.11.2018 - 01:58
США заявили про підтримку України у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору
Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

У Держдепі нагадали, що сьогодні Росія знову намагається знищити українців

Сполучені Штати приєднуються до українців усього світу напередодні 85-ї річниці Голодомору в пам'ять про мільйони невинних українців, заморених голодом режимом Йосипа Сталіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу Гізер Ноєрт.

"Варварське захоплення українських земель і врожаю в Радянському Союзі здійснювалося з навмисною політичною метою підкорення українського народу і нації. Цей катастрофічний штучний голод був одним із найжорстокіших актів ХХ століття і є жорстоким нагадуванням про злочини комунізму", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що сьогодні українці знову вмирають через спроби Росії знищити ідентичність і західні прагнення українського народу.

"Триваюча агресія Росії на сході України призвела до загибелі понад 10 тис. осіб. Але Росія не зможе перемогти сильний український дух і послабити прагнення українців до кращого майбутнього", - також заявила Ноєрт.

У Держдепі також підтвердили незмінну підтримку національного суверенітету і територіальної цілісності України і права українського народу на власний курс.

Зазначимо, в Україні 24 листопада відбудеться День пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, у результаті якого за офіційними даними загинули 3 млн 943 тис. українців. О 16:00 пройде хвилина мовчання і почнеться всеукраїнська акція "Запали свічку".

День пам'яті жертв Голодомору щорічно проводять в Україні в четверту суботу листопада.

Нагадаємо, 21 листопада американський штат Коннектикут визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, ставши 21 штатом США, який ухвалив таке рішення.

У центрі Києва через заходи до річниці Голодомору 23-24 листопада буде обмежено рух Голодомор визнають геноцидом українського народу 80% громадян
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