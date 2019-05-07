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Порошенко призначив на нову посаду екс-голову Нацради

Новини » Політика    07.05.2019 - 22:08
Порошенко призначив на нову посаду екс-голову Нацради
Фото: Юрій Артеменко (mip.gov.ua)

Відповідний указ було підписано сьогодні

Президент України Петро Порошенк підписав указ призначення Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Про це йдеться на сайті Адміністрації президента України

Зазначається, що указ було підписано сьогодні, 7 травня.

"Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про телекомунікації" постановляю: Призначити Артеменка Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка. Це сталося після того, як Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку

За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

ПІсля цього Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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