ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко звільнив голову Нацради з телерадіомовлення

Новини » Політика    04.05.2019 - 13:41
Порошенко звільнив голову Нацради з телерадіомовлення
Фото: Юрій Артеменко (з відкритих джерел)

Напередодні Артеменко повідомив, що подав у відставку

Президент України Петро Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №186/2019.

Так, президент видав указ, згідно з яким звільнив Артеменка з посади голови Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку з посади глави Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова. Федоров обіймав цю посаду майже п'ять років.

Додамо, раніше Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочко, про що заявив на дебатах на НСК "Олімпійський". За словами Порошенка, Семочко був звільнений 12 квітня. Пізніше на сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Глава Нацради з телерадіомовлення подав у відставку Порошенко призначив Цимбалюка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
Новини України Порошенко ПетроНациональный совет по телевидению и радиовещаниюувольнениеАндрій Артеменко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся