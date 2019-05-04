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Глава Нацради подав у відставку

Новини » Політика    04.05.2019 - 12:32
Глава Нацради подав у відставку
Фото: Юрій Артеменко (mip.gov.ua)

За словами Артеменка, він отримав пропозицію змінити роботу

Глава Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Артеменка для "Детектор медіа".

Артеменко у своєму листі повідомив, що вирішив подати у відставку через декілька причин. Одна з причин - пропозиція перейти на іншу роботу.

Зазначається, що термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

"Я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади. Причини дві. По-перше, проста людська втома - протягом 5 років у постійному стресі працювати щоденно, по 10-12 годин, інколи навіть без вихідних. По-друге, пропозиція, що надійшла саме в цей час, перейти на іншу роботу", - написав Артеменко.

лист глави Нацради

Фото: лист глави Нацради Юрія Артеменка (Детектор медіа)

Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що подав у відставку. За словами Єніна, він "зробив вибір на користь своїх принципів".

Як писало РБК-Україна, 23 квітня начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку. Головін розповів, що написав рапорт про відставку за власним бажанням.

Раніше, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента.

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