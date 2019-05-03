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Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента

Новини » Політика    03.05.2019 - 20:06
Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Юрій Федоров обіймав цю посаду майже 5 років

Чинний глава держави Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президента Юрія Федорова, який обіймав цю посаду майже п'ять років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №179/2019 від 3 травня.

Указ опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Федорова Юрія Віталійовича з посади заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки президента України Управління державної охорони України", - свідчить указ.

Відповідно до даних на сайті Управління державної охорони, Федоров, 1975 року народження, обіймав цю посаду з червня 2014 року.

Нагадаємо, в кінці квітня президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади посла України в Молдові Івана Гнатишина. Указ під номером 168/2019 був підписаний 25 квітня 2019 року. Про причини звільнення Гнатишина з посади не повідомляється.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко звільнив першого заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочко, про що заявив на дебатах на НСК "Олімпійський". За словами Порошенка, Семочко був звільнений 12 квітня. Пізніше на сайті глави держави з'явився відповідний указ.

Додамо також, 12 квітня Андрій Гордєєв був офіційно звільнений з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Так, Порошенко своїм указом звільнив Гордєєва після того, як той подав заяву за власним бажанням. Іншим указом президент призначив виконуючим обов'язки голови ОДА Дмитра Бутрим.

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