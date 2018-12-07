Порошенко: ніхто не знає, на кого Росія нападе завтра

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко назвав захоплення кораблів у Керченській протоці загрозою безпеці в Європі

Президент України Петро Порошенко вважає російську агресію непередбачуваною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю польському телеканалу TVN24.

Зокрема, Порошенко не виключає, що в перспективі Росія може напасти на країни Балтії.

"Ніхто не знає, на кого Росія нападе завтра. Можливо російські солдати захочуть захистити "Північний потік-2" і атакують країни Балтії. Чи може Росія захоче вдарити по чергових виборах, як вони намагалися це робити під час референдуму в Нідерландах, або під час референдуму щодо Brexit", - зазначив він.

Він також назвав захоплення українських кораблів небезпечним прецедентом для регіональної безпеки в Європі.

Нагадаємо, раніше Порошенко закликав світову спільноту посилити санкції проти Росії через події у Керченській протоці.

Зазначимо, цього тижня стало відомо, що в Україні сформували санкційний список у зв'язку з захопленням кораблів.