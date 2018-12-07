Німеччина пропонує поширити місію ОБСЄ на Азовське море

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Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас хоче обговорити пропозицію розширення місії ОБСЄ на Азовське море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, Гайко Маас запропонував обговорити цю тему під час зусагретрічі між представниками України та Росії за посередництва Німеччини і Франції, яка має відбутися у вівторок, 11 грудня.

Раніше про проведення зустрічі в такому форматі домовились канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 у Буенос-Айресі. Однак пізніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що конфлікт Москви і Києва довкола Керченської протоки не може бути темою нормандського формату.

Повідомлялося, що перед цим глава німецького МЗС зустрівся з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним та Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити пропозицію переговорів.

Як повідомили у МЗС України після зустрічі Мааса з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, сторони також домовилися продовжити діалог у рамках робочого візиту Клімкіна до Німеччини наступного тижня.

Зазначимо, наразі дія моніторингової місії ОБСЄ поширюється на сухопутну територію України й має на меті, зокрема, спостереження за реалізацією мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що інцидент біля Керченської протоки, коли Росія застосувала зброю проти українських кораблів, схожий до тих, які в минулому призводили до початку світових війн.