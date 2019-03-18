Порошенку скерували подання про призначення суддів до ВАКС

Це дозволить суду розпочати роботу

Вища рада правосуддя (ВРП) скеровує президента України Петра Порошенка подання на призначення 35 кандидатів до Вищого антикорупційного суду, що дозволить ВАС розпочати роботу. Про це повідомляє організація Transparency International в Twitter.

Зокрема, Вища рада правосуддя не вирішила долю Володимира Цікала, Сергія Бондара, Маркіяна Галабали та Євгена Крука, написали в TI.

"Вища рада правосуддя скеровує Петра Порошенка подання на призначення 35 кандидатів до антикорупційного суду. Призначення такої кількості суддів дозволить ВАС розпочати роботу. Щодо ще 4 кандидатів рішення ухвалять до 28 березня", - йдеться у повідомленні.

Transparency International повідомляє, що у поданні - 22 судді, 11 адвокатів і двоє науковців, які претендують на посади антикорупційного суду та апеляційної палати ВАКС.

Серед фіналістів - 7 правників зі "списку 55 негідних", раніше опублікованого громадськими організаціями. Це судді Інна Білоус, Андрій Біцюк, Володимир Воронько, Віктор Маслов, Оксана Олійник та Валерія Чорна, адвокат Сергій Мойсак.

Інфорграфіка Transparency International (twitter.com/TransparencyUA)

"Рада мала питання і до тернопільської судді Інни Білоус, яка виносила рішення про заборону мирних зібрань під час Революції Гідності. Викладач зі "списку 55-ти" Володимир Цікало мусив відповідати на питання щодо адмінпротоколу за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Водночас члени ВРП вирішили оминути питання квартири за 2,4 млн грн, яку в 2016 році придбала матір судді Валерії Чорної", - йдеться у повідомленні.

Раніше Громадська рада міжнародних експертів заблокувала 42 недоброчесних кандидати. Опісля Вища кваліфікаційна комісія суддів не внесла до фінального списку ще 12 суддів.

Нагадаємо, 11 березня Порошенко підписав указ щодо конкурсу до Вищої ради правосуддя. Порошенко затвердив нове положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

РБК-Україна писало, що Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.

Додамо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляла, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) може запрацювати до кінця березня.