В апарат антикорупційного суду призначили тимчасового керівника

Фото: Олексій Жуков (dsa.court.gov.ua)

Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності

Державна судова адміністрація (ДСА) призначила тимчасового виконувача обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ним став Олексій Жуков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСА України.

У ДСА повідомляють, що Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності - начальника відділу адміністрування нерухомим майном Державної судової адміністрації України.

Як зазначається, рішення про призначення т.в.о. керівника апарату ВАС ухвалено на виконання вимог закону "Про судоустрій і статус суддів" до призначення керівника апарату цього суду згідно з процедурами, визначеними законодавством.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює дії щодо:

реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи;

забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи;

представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Нагадаємо, у конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України завершиться в лютому.