ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В апарат антикорупційного суду призначили тимчасового керівника

Новини » Політика    20.02.2019 - 14:51
В апарат антикорупційного суду призначили тимчасового керівника
Фото: Олексій Жуков (dsa.court.gov.ua)

Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності

Державна судова адміністрація (ДСА) призначила тимчасового виконувача обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ним став Олексій Жуков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСА України.

У ДСА повідомляють, що Жуков з 28 березня 2018 року обіймає посаду заступника начальника управління з питань об’єктів державної власності - начальника відділу адміністрування нерухомим майном Державної судової адміністрації України.

Як зазначається, рішення про призначення т.в.о. керівника апарату ВАС ухвалено на виконання вимог закону "Про судоустрій і статус суддів" до призначення керівника апарату цього суду згідно з процедурами, визначеними законодавством.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника апарату суду здійснює дії щодо:

  • реєстрації новоутвореного суду як юридичної особи;
  • забезпечення необхідних дій для належного початку його роботи;
  • представництва такого суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

Нагадаємо, у конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України завершиться в лютому.

Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще два кандидати Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 8 кандидатів
Новини України антікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся