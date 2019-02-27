У президента спрогнозували, коли запрацює ВАКС

Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Антикорупційні органи на сьогоднішній день розглядають понад 200 справ

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) може запрацювати до кінця березня. Про це заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, антикорупційні органи на сьогоднішній день розглядають понад 200 справ.

"Антикорупційними органами на сьогоднішній день розглядається понад 200 справ, здається. Але 54 справи чи 55 вже доведено до суду. Антикорупційний суд вже шляхом відповідного відбору, визначеного українським законодавством, визначив певну кількість суддів, зареєструвався вже як юридична особа. Згідно прогнозів, до кінця березня він має почати функціонувати", - повідомила Луценко.

Нагадаємо, Державна судова адміністрація призначила тимчасово виконуючого обов'язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ним став Олексій Жуков.

Як писало РБК-Україна раніше, в конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат, 7 з яких - за результатами спільних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та Громадської ради міжнародних експертів.

Додамо, раніше глава держави Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України завершиться у лютому.