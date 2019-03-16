Вища рада правосуддя у понеділок розгляне призначення суддів до Вищого антикорупційного суду

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Буде розглянуто матеріали по 51 судді

У понеділок, 18 березня, Вища рада правосуддя (ВРП) розгляне матеріали щодо внесення подання президенту України про призначення суддів на посади до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомили у ВРП, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, розглядатимуть матеріали по 12 суддям до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а також матеріали 39 осіб до Вищого антикорупційного суду.

Судді до першої інстанції: Боднар Сергій Богданович, Глотов Микола, Калугіна Інна, Михайленко Дмитро, Никофоров Андрій, Павлишин Олег, Панаід Ігор, Панкулич Віктор, Семенников Олександр, Цікал Володимир, Чорна Валерія, Чоненька Даниїла.

А також будуть розглянуті матеріали щодо внесення подання президенту про призначення суддів до Вищого антикорупційного суду: Білоус Інни, Біцюка Андрія, Воронька Володимира, Гавриленко Тетяни, Галабали Маркіяна, Дубаса Віталія, Задорожної Лариси, Коліуша Олега, Кравчука Олексія, Крикливого Віталія, Крука Євгена, Маслова Віктора, Михайленко Віри, Мовчан Наталі, Мойсака Сергія, Ногачевського Віктора, Олійник Оксани, Саландяк Ольги, Сікори Катерини, Строгого Ігоря, Танасевич Олени, Ткаченка Олега, Федорак Лесі, Федорова Олега, Хамзіна Тимура, Широкої Катерини, Шкодіна Ярослава.

Нагадаємо, Порошенко підписав указ щодо конкурсу до Вищої ради правосуддя. Порошенко затвердив нове положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.