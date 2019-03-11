Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко затвердив новий склад конкурсної комісії

Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо конкурсу до Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, Порошенко затвердив нове положення про проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя. Крім того, він постановив сформувати конкурсну комісію для відбору кандидатів, а також затвердив її персональний склад.

До складу конкурсної комісії увійшли суддя ЄСПЛ у відставці Володимир Буткевич, партнер ТОВ "Юридична і патентна фірма "Грищенко і Партнери" Сергій Войтович, ректор Національної школи суддів Микола Оніщук, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченко Ольга Поєдинок і голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України Микола Селівон.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює в цьому році.

Пізніше голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков припустив, що Порошенко може підписати указ про призначення суддів до Вищого антикорупційного суду до першого туру виборів.