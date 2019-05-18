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Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого

Новини » Політика    18.05.2019 - 22:52
Порошенко нагородив Волкера орденом Ярослава Мудрого
Фото: Петро Порошенко і Курт Волкер (president.gov.ua)

Указ про нагородження опублікувала адміністрація президента

Чинний президент України Петро Порошенко нагородив спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації глави держави.

Відповідний указ №284 Порошенко підписав в суботу, 18 травня. Волкеру присуджується орден Ярослава Мудрого V ступеня.

"За вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності української держави постановляю нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Курта Волкера - спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань України", - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, Курт Волкер вчергове звинуватив РФ у погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання Мінських угод: "За останні 5 років російські бойовики і ставленики Росії зробили життя людей на Донбасі гірше, в тому числі і російськомовних, про яких, як вони заявляють, піклуються ", - сказав він.

Раніше сьогодні РБК-Україна передавало, що Петро Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України документалістові Юрію Грузинову, викладачеві Михайлові Вінницькому, голові адміністрації морських портів України Райвіс Вецкагансу.

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