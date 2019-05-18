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Порошенко надав українське громадянство документалісту Грузінову

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 21:31
Порошенко надав українське громадянство документалісту Грузінову
Фото: Порошенко та Юрій Грузінов (president.gov.ua)

Українське громадянство надали викладачу Винницькому та голові адміністрації морських портів Вецкагансу

Президент України Петро Порошенко підписав укази про надання громадянства України документалісту Юрію Грузінову, викладачу Михайлу Винницькому, голові адміністрації морських портів України Райвісу Вецкагансу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу адміністрації президента.

Грузінов, Винницький та Вецкаганс подякували Порошенку.

"Вважаю, що це велика гордість і велика честь для вас стати громадянам України. І велика приємність для України мати таких громадян", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, вчора Порошенко надав українське громадянство двоюрідній сестрі політв'язня Олега Сенцова - Наталії Каплан. Каплан має громадянство Російської Федерації, але довгий час проживає в Україні. Вона є організатором акцій на захист брата, якого незаконно засуджено в Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що Порошенко підписав указ, згідно з яким бажаючі отримати громадянство України, повинні будуть здавати іспит на знання української мови. До цього для отримання українського громадянства іноземець повинен був надати довідку про знання державної української мови, яку видають навчальні заклади.

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