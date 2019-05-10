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Волкер звинуватив Росію в ускладненні ситуації на Донбасі

Новини » Політика    10.05.2019 - 19:26
Волкер звинуватив Росію в ускладненні ситуації на Донбасі
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер закликав Москву до виконання Мінських угод

Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер знову звинуватив РФ в погіршенні ситуації на Донбасі і закликав Москву до виконання Мінських угод. Про це він написав у Twitter.

"За останні 5 років російські бойовики і ставленики Росії зробили життя людей на Донбасі гірше, в тому числі і російськомовних, про яких, як вони заявляють, піклуються. Росія повинна припинити бойові дії, виконати Мінські угоди і дозволити реконструювати і реінтегрувати Донбас назад під контроль України", - написав Волкер.

Раніше Волкер заявив, що український народ має повну підтримку з боку Сполучених Штатів. Волкер повідомив, що Сполучені Штати не можуть і не будуть обговорювати права українського народу. Також Волкер додав, що українці мають повну підтримку Сполучених Штатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Волкер запропонував договірний обмін політв'язням між Україною і РФ. Спецпредставник Держдепартаменту заявив, що російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими, тому він вважає, що з боку Росії було б гарним жестом звільнити українських моряків, затриманих у міжнародних водах в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, Волкер назвав провокаційним рішення РФ про видачу паспортів у ОРДЛО. Волкер заявив, що таке рішення президента РФ Володимира Путіна є провокаційним і підривають реалізацію Мінських домовленостей.

 

 

Волкер запевнив українців у повній підтримці США Волкер запропонував договірної обмін політв'язнями між Україною і РФ
Новини України Курт Волкер
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