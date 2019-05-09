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Волкер запевнив українців у повній підтримці США

Новини » Політика    09.05.2019 - 19:25
Волкер запевнив українців у повній підтримці США
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Спецпредставник США заявив, що тільки українці можуть вирішувати своє майбутнє

Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявив, що український народ має повну підтримку з боку Сполучених Штатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волкера в Twitter.

Волкер повідомив, що Сполучені Штати не можуть і не будуть обговорювати права українського народу.

"Тільки українці можуть вирішувати про своє майбутнє, і вони чітко вирішили, що хочуть свій суверенітет, свою територію та бути частиною євроатлантичних структур", - заявив спецпредставник Держдепу.

Також Волкер додав, що українці мають повну підтримку Сполучених Штатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Волкер запропонував договірний обмін політв'язнями між Україною і РФ. Спецпредставник Держдепу заявив, що російська сторона ніколи не бажала здійснити повний обмін полоненими, тому він вважає, що з боку Росії було б гарним жестом звільнити українських моряків, затриманих у міжнародних водах в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, Волкер назвав провокаційним рішення РФ про видачу паспортів у ОРДЛО. Волкер заявив, що таке рішення президента РФ Володимира Путіна є провокаційним і підриває реалізацію Мінських домовленостей.

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