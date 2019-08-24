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Порошенко вибачився за відсутність військового параду

Новини » Політика    24.08.2019 - 20:57
Порошенко вибачився за відсутність військового параду
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко звернувся до українських воїнів

П'ятий президент України Петро Порошенко сьогодні, 24 серпня, під час урочистих заходів до Дня Незалежності України звернувся до українських воїнів та вибачився за відсутність військового параду. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Окрема подяка українським воїнам, нашим захисникам. Вибачте! Ще раз підкреслюю, це ж не наша вина. Вибачте, що без параду! Це помилка. Я твердо переконаний, що події сьогоднішнього дня яскраво довели, що цю помилку треба виправляти наступного року. Альтернативи немає", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні біля парку ім. Тараса Шевченка в Києві пройшов Марш захисників України з нагоди Дня незалежності.

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