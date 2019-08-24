Порошенко извинился за отсутствие военного парада

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко обратился к украинским воинам

Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости Украины обратился к украинским воинам и извинился за отсутствие военного парада. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Отдельная благодарность украинским воинам, нашим защитникам. Извините! Еще раз подчеркиваю, это же не наша вина. Извините, что без парада! Это ошибка. Я твердо убежден, что события сегодняшнего дня ярко доказали, что эту ошибку надо исправлять в следующем году. Альтернативы нет", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня возле парка им. Тараса Шевченко в Киеве прошел Марш защитников Украины по случаю Дня независимости.