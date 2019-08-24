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Порошенко извинился за отсутствие военного парада

Новости » Политика    24.08.2019 - 20:57
Порошенко извинился за отсутствие военного парада
Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

Порошенко обратился к украинским воинам

Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня, 24 августа, во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости Украины обратился к украинским воинам и извинился за отсутствие военного парада. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Отдельная благодарность украинским воинам, нашим защитникам. Извините! Еще раз подчеркиваю, это же не наша вина. Извините, что без парада! Это ошибка. Я твердо убежден, что события сегодняшнего дня ярко доказали, что эту ошибку надо исправлять в следующем году. Альтернативы нет", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня возле парка им. Тараса Шевченко в Киеве прошел Марш защитников Украины по случаю Дня независимости.

Участие в Марше защитников Украины приняли почти 12 тыс. человек, - полиция В Киеве мероприятия ко Дню Независимости прошли без серьезных нарушений
Новости Украины Порошенко ПетрДень независимости Украины
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