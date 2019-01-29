Порошенко йде в президенти

Порошенко буде балотуватися на пост президента

Глава государства Петр Порошенко 29 января официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Международном выставочном центре, сообщает РБК-Украина.

Так, Порошенко отметил, что участвовать в выборах-2019 его побудило чувство глубокой ответственности перед страной.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - сказал глава государства.

Он отметил, что будет баллотироваться на пост президента, чтобы "завершить построение сильного успешного государства".

"Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства", - подчеркнул президент.

Как писало РБК-Украина, предвыборная кампания действующего президента Петра Порошенко, сводится к тому, чтобы, с одной стороны, максимально ассоциировать президента с успехами страны, и, с другой, дистанциировать его от неудач и негатива.

По данным агентства, среди главных акцентов предвыборной риторики Порошенко - безвиз с Евросоюзом, сильная армия, автокефалия для украинской православной церкви, а также успехи децентрализации. Параллельно президент и его команда попытаются донести тезис о безальтернативности Порошенко на фоне других кандидатов.

Оппоненты Порошенко традиционно выстраивают свои избирательные стратегии на критике промахов и неудач власти, писало РБК-Украина.

В ходе пресс-конференции в декабре 2018 года, Порошенко заявил, что не готов объявить об участии в выборах и допустил, что может появиться более достойный кандидат.

"Я очень доверяю украинскому народу. Я уверен в его ответственном выборе. Если я приму решение баллотироваться (в президенты, - ред.) и если так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать", - говорил Порошенко.

Отметим, избирательный процесс очередных выборов президента в Украине стартовал 31 декабря 2018 года. В соответствии с законодательством, выборы 2019 состоятся в последнее воскресенье марта. За 90 дней до этой даты, а именно 31 декабря, Центральная избирательная комиссия официально объявила о начале избирательного процесса в стране.

Напомним, кандидаты на пост главы государства могут регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года. Выдвигаться на выборы в Украине имеют право граждане от 35 лет, в течение последних 10 лет проживающие на территории страны, владеющие государственным языком. Кандидат может идти на выборы самовыдвиженцем, либо представлять одну из политических партий.

По состоянию на 8 января кандидатами в президенты Центризбирком зарегистрировал Сергея Каплина (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Социал-демократическая партия"), Валентина Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - политическая партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость";), Виталия Скоцика (беспартийный, самовыдвижение), Андрея Садового (мэр Львова, субъект выдвижения - политическая партия "Объединение "Самопомич"). А первым кандидатом в президенты, зарегистрированным ЦИК, был Игорь Шевченко.

Добавим также, что Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать правозащитника из Броваров Владимира Ратуша кандидатом на пост президента.