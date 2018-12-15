Порошенко вважає автокефалію питанням нацбезпеки України

Фото: Петро Порошенко на Об'єднавчому соборі (Mikhail Palinchak)

За словами Порошенка, автокефалія також є питанням української державності

Президент України Петро Порошенко у ході виступу на Об'єднавчому соборі заявив, що надання автокефалії є питанням національної безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

За словами Порошенка, автокефалія є питанням української державності.

"Питання автокефалії - питання нашої української національної безпеки. Це - питання нашої української державності. Ми здобуваємо, нарешті, духовну незалежність, яку можна порівняти із здобуттям незалежності політичної. Ми обрізаємо пута, які прив’язують нас до імперії. Ми повертаємося на свою визначену Богом дорогу і йдемо своїм шляхом", - зазначив він.

Всеукраїнський Православний Об’єднавчий Собор Звернувся до учасників Собору, до ієрархів церков. Колосальна відповідальність в ці години лежить саме на них. Держава зробила все, що могла. Від них і лише від них залежить майбутнє України, наша свобода, наша державна і духовна незалежність від Росії. Їм належить ухвалити Статут і обрати Предстоятеля, а Томос вже чекає на нього на Фанарі. Отже, все залежить від здатності учасників Собору домовитися, почути один одного, почути заради України. Всі ми пам’ятаємо слова святого апостола Петра: «Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать!» Тож заради Господа і України попросив прийняти найрозумніші зважені рішення. Опубліковано Петром Порошенком Субота, 15 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами Порошенка, Україна ніколи не була і не буде канонічною територією Російської православної церкви.

Крім того, Порошенко заявляв, що наразі від учасників собору залежить майбутнє України, майбутнє нашої нації, наша державна і духовна незалежність. Він також додав, що томос вже чекає на предстоятеля єдиної помісної православної церкви.