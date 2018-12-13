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НАТО допоможе посилити Військово-морські сили України

Новини » Політика    13.12.2018 - 13:40
НАТО допоможе посилити Військово-морські сили України
Фото: Петро Порошенко і Єнс Столтенберг (прес-служба президента України)

За словами Столтенберга, НАТО надасть Україні практичну допомогу у протистоянні агресії РФ

НАТО допоможе Україні покращити Військово-морські сили. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентом України в Брюсселі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у відповідь на агресивні дії Росії НАТО збільшить оцінку дій РФ на українських територіях.

"У нас тільки що була дуже важлива дискусія щодо допомоги НАТО Україні та агресивних дій Росії у Чорному морі… Ми також допомагаємо Україні покращити свої воєнно-морські сили та кібербезпеку. У відповідь на агресивні дії Росії НАТО збільшить оцінку дій РФ на українських територіях", - повідомив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО надасть Україні політичну та практичну допомогу у протистоянні агресії РФ.

"НАТО допоможе політично та практично допоможе Україні. Це включає у себе приблизно 40 мільйонів євро, які були віддані союзниками для допомоги Україні. Сьогодні я казав пану Порошенку, що ми будемо продовжувати проводити таку допомогу і до кінця цього року і надалі", - додав генсек.

У свою чергу Порошенко підкреслив, що необхідно посилити постійну присутність у Чорному морі, щоб  запобігти подальшому загостренню ситуації.

НАТО допоможе посилити Військово-морські сили України

"Вважаю, що НАТО має посилити постійну присутність у Чорному морі, щоб запобігти подальшому загостренню та забезпечити безпеку у регіоні. Ми підтримуємо запуск моніторингу повітряного та морського простору місією НАТО", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, НАТО засуджує дії РФ і закликає повернути затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня Порошенко заявив про необхідність збільшення військово-морської присутності союзників в Чорному морі.

Глава держави також підкреслював, що необхідно здійснити конкретні кроки, щоб зупинити російську агресію: "заблокувати проект "Північний потік-2", посилити присутність НАТО в Чорному морі і ввести санкції проти Росії.

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Новини України НАТОЄнс Столтенбергвмс Украины
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