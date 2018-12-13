Санкції проти РФ мають продовжити вже сьогодні, - Порошенко 

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Порошенко провів переговори щодо санкцій з Туском та Столтенбергом

Сьогодні мають бути продовжені санкці проти Росії. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що конкретні дискусії зараз проводяться, і українська сторона сподівається, що буде сформований пакет санкцій.

"За підсумками моїх переговорів з представниками Європейської ради на чолі з Дональдом Туском, ми сподіваємося, що санкції проти РФ будуть продовжені - за невиконання Мінських угод, за проведення незаконних виборів, повне ігнорування Росією міжнародного права та агресію проти України. Ми висловлюємо впевненість, зо санкції проти РФ будуть сьогодні продовжені. Я впевнений в тому, що переговори сьогодні в Брюселі є надзвичайно успішними", - заявив Порошенко

Він також зазначив, що Україна передала генсеку НАТО та президенту Євроради Туску прізвища працівників ФСБ, які захоплювали моряків.

"Щодо конкретних санкцій, які ми почали обговорювати, вчора ми передали президенту Туску в Євпропейську раду і в Європейську комісію, і сьогодні генсеку НАТО конкретні прізвища російських військових - працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів у Чорному морі", - сказав Порошенко.

Він ще раз наголосив, що захоплені РФ українські моряки мають статус військовополонених.

РБК-Україна писало, що за даними Euractiv, на самміті у Брюсселі не планується розгляд нових санкцій проти Російської Федерації через атаку на ВМС України в Азовському морі.

Нагадаємо, 25 листопада РФ напала на ВМС України в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських кораблі та 24 українських моряка. На даний момент всі вони незаконно утримуються у Москві.