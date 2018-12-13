На самміті ЄС не плануються нові санкції проти РФ, - Euractiv

Фото: захоплені в ході атаки РФ українські кораблі (twitter.com ATR Official)

Розгляд санкцій проти РФ не відбудеться через відсутність згоди між державами-членами

На самміті у Брюсселі не планується розгляд нових санкцій проти Російської Федерації через атаку на ВМС України в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Так, про це свідчить проект висновків самміту, який відкривається сьогодні, 13 грудня.

При цьому вказано, що лідери ЄС запропонують допомогу українським регіонам, постраждалим від дій Росії в Азовському морі.

Видання наголошує, що у проекті не згадується розгляд подальших санкцій проти РФ через відсутність згоди між державами-членами.

Також повідомляється, що дипломати розраховують на продовження існуючих санкцій, однак консенсус щодо збільшення тиску, до якого закликають низка країн, наразі не досягнутий. Таку інформацію, зокрема, підтвердив один із німецьких дипломатів.

Разом з тим Євросоюз готує пропозицію щодо фінансових та інших заходів, спрямованих на допомогу східним районам нашої держави.

"ЄС готовий прийняти заходи щодо подальшого зміцнення своєї підтримки на користь постраждалих регіонів України", - зазначається у висновках.

Нагадаємо, Європейський парламент вважає, що у зв'язку нападом РФ на українські кораблі та їх екіпажі в Керченській протоці ЄС повинен продовжити санкції проти Росії.

РБК-Україна раніше писало, що 25 листопада РФ напала на ВМС України в Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських кораблі. Крім того, в ході атаки РФ були захоплені 24 українських моряка, троє з них отримали поранення. На даний момент всі вони незаконно утримуються у Москві, а в Росії заявляють, що українські моряки нібито незаконно перетнули кордон.

Додамо також, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше анонсувала, що ФРН підтримає розширення санкцій ЄС проти Росії на майбутньому саміті лідерів Євросоюзу.