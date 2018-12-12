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Німеччина підтримує розширення санкцій проти Росії, - Меркель

Новини » Політика    12.12.2018 - 15:20
Німеччина підтримує розширення санкцій проти Росії, - Меркель
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Німеччина підтримає введення санкцій проти РФ на майбутньому саміті лідерів Європейського союзу

Німеччина підтримає розширення санкцій Європейського союзу проти Росії на майбутньому саміті лідерів ЄС. Про це повідомила канцлер Ангела Меркель в Бундестазі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обмежувальні заходи пов'язані з захопленням українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці, 25 листопада.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас 7 грудня заявив, що серед країн Європейського союзу немає консенсусу з питання про введення нових санкцій щодо Росії у зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель під час телефонних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним вимагала звільнити українських моряків, які були захоплені під час атаки поблизу Керченської протоки.

Додамо, що Рада Європейського союзу розглядає можливість введення санкцій проти Російської Федерації після її атаки в відношенні українських кораблів у Керченській протоці та арешту українських моряків. Зокрема, майже 10 країн Євросоюзу готові виступати за посилення тиску на Росію.

 

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Новини України ОБСЄКерченский мостАнгела Меркель
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