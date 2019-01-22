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Порошенко анонсував підписання закону про перехід парафій до ПЦУ

Новини » Політика    22.01.2019 - 11:01
Порошенко анонсував підписання закону про перехід парафій до ПЦУ
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави запевнив, що закон гарантуватиме винятково добровільні переходи парафій

Президент Петро Порошенко анонсував підписання закону про перехід церковних парафій до Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Він підкреслив, що створення ПЦУ ще раз продемонструвало силу єдності.

Порошенко анонсував підписання закону про перехід парафій до ПЦУ

"Створення Православної церкви України ще раз продемонструвало силу єдності. Ми хочемо і робимо так, щоб вибір вірян і далі відбувався у мирі і спокої. Днями я підпишу закон, який гарантуватиме винятково мирні та добровільні переходи парафій", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше закон про перехід парафій у ПЦУ підписав Андрій Парубій, а до цього Верховна рада розблокувала підписання законопроекту №4128-д, завдяки чому спікер і зміг підписати закон.

Як писало РБК-Україна раніше, в четвер Рада підтримала доопрацьований законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів про підпорядкованість релігійних організацій та процедуру їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". За документ після кількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів.

Додамо, раніше Порошенко привітав прийняття Верховною радою України закону про перехід церковних парафій у Православну церкву України.

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