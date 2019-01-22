Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства заверил, что закон гарантирует исключительно добровольные переходы приходов

Президент Петр Порошенко анонсировал подписание закона о переходе церковных приходов в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Он подчеркнул, что создание ПЦУ еще раз продемонстрировало силу единства.

"Создание Православной церкви Украины еще раз продемонстрировало силу единства. Мы хотим и делаем так, чтобы выбор верующих и дальше происходило в мире и покое. На днях я подпишу закон, который будет гарантировать исключительно мирные и добровольные переходы приходов", - заявил президент.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица". Документом устанавливается процедура перехода церковных общин в Православную церковь Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что до этого Рада разблокировала подписание законопроекта №4128-д. Так, за постановления об отмене результатов голосования за документ проголосовали только 33, 26, 27 и 24 нардепа при 226 минимально необходимых.

Благодаря этому Парубий смог подписать закон.

"И это дает мне право сейчас публично при вас подписать законопроект, что я торжественно и делаю… Закон подписан", - подчеркнул глава ВР.

Так, документ теперь может подписать и глава государства Петр Порошенко.

Напомним, ранее закон о переходе парафий в ПЦУ подписал Андрей Парубий, а до этого Верховная рада разблокировала подписание законопроекта №4128-д, благодаря чему спикер и смог подписать закон.

Как писало РБК-Украина ранее, в четверг Рада поддержала доработанный законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 229 нардепов.

Добавим, ранее Порошенко поприветствовал принятие Верховной радой Украины закона о переходе церковных приходов в Православную церковь Украины.