Порошенко анонсував кадрове призначення в РНБО

Нова людина очолить комісії по оборонній промисловості і по військово-технічному співробітництву

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал кадровое назначение в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом он сказал в своем выступлении на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Президент сообщил, что сегодня подпишет указ о назначении в СНБО человека, который будет одновременно возглавлять комиссии по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству.

"Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований и вопросами нашего сотрудничества с НАТО", добавил он.

Напомним, расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы по хищению в оборонном комплексе Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского, который является фигурантом скандала о хищениях в "Укроборонпроме", с должности первого заместителя секретаря СНБО.