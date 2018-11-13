Дві третини українців вважають Росію країною-агресором

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Визнання агресії Росії прямо корелює зі ставленням респондентів до вступу України до НАТО

Дві третини українців (63%) згодні з тим, що Росія є країною-агресором відносно України, 22% дотримуються протилежної думки, ще 15% не визначилися у цьому питанні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг".

Найбільше тих, хто не вважає Росію агресором (або утрималися від відповіді) серед респондентів Півдня, Сходу та Донбасу.

У той же час, серед тих, хто підтримує вступ України до НАТО, 88% вважають Росію країною-агресором, а серед тих, хто проти вступу до Альянсу - тільки 40%.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології, Центру Разумкова та Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 19 жовтня - 2 листопада 2018 року серед 10 тисяч респондентів в усіх регіонах України за виключенням окупованих територій. Статистична похибка вибірки: не більше 1,0%.

Відзначимо, що за даними опитування КМІС і "Левада-центру", у вересні 2018 року об'єднатися в одну країну хотіли б 4% українців і 16% мешканців Росії. Порівняно з лютим 2018 року підтримка об'єднання серед українців не змінилася, серед жителів Росії зросла з 10% до 16%. Таким чином, загальна тенденція зберігається - майже 90% населення вважають, що Україна повинна бути незалежною державою.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, українці очікують звільнення окупованого Криму після зміни влади в Москві.