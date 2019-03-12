Порошенко анонсував кадрове призначення в РНБО

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нова людина очолить комісії по оборонній промисловості і по військово-технічному співробітництву

Президент України Петро Порошенко анонсував кадрове призначення до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це він сказав у своєму виступі на форумі "Від енергоефективності до енергонезалежності" в Києві, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Президент повідомив, що сьогодні підпише указ про призначення до РНБО людини, яка буде одночасно очолювати комісії по оборонній промисловості і по військово-технічному співробітництву.

"З'явиться людина, яка буде безпосередньо опікуватися питаннями переозброєння Збройних сил і інших військових формувань і питаннями нашої співпраці з НАТО", додав він.

Нагадаємо, у розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 березня президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського, який є фігурантом скандалу про розкрадання в "Укроборонпромі", з посади першого заступника секретаря РНБО.