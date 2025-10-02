Порошенко обвинили в контрабанде металлолома в Приднестровье

Бывший пророссийский олигарх Владимир Плахотнюк может свидетельствовать о совместных схемах с Петром Порошенко. В частности, речь идет о якобы контрабанде металлолома в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского военного Алексея "Сталкера".

По его словам, Плахотнюка, известного как "молдавского Абрамовича", недавно экстрадировали из Греции в Кишинев. Он контролировал бизнес в Приднестровье, включая крупный металлургический завод, который находился в том числе под украинскими санкциями и напрямую финансировал пророссийских сепаратистов. Именно этот завод, по данным военного Алексея "Сталкера", стал ключевым в схемах с участием Петра Порошенко во времена его президентства.

"В интервью Politico Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка с целью содействия контрабанде и "коррупционным схемам", которые "способствовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье", - цитирует издание военный.

Ранее журналисты-расследователи уже подтверждали связи Порошенко и Плахотнюка.

"Журналисты проекта "Схемы" также разоблачили Петра Алексеевича на том, что "гетман" сначала кормился с контрабанды металлолома в Приднестровье, а потом совсем снял с предприятий Плахотнюка санкции и они продолжили накачивать деньгами российскую армию в войне против Украины", - напоминает "Сталкер".

Военный также вспомнил о более широком контексте сотрудничества Порошенко с Москвой.

"Порошенко делал все возможное, чтобы проевропейские силы не победили в Молдове. За это путин помогал ему обогащаться: Порошенко вместе с Медведчуком воровали на трубе; Петр торговал с ОДЛО углем; его предприятия работали в оккупированном Крыму; его конфеты "Рошен" продавались в России; и к этому всему он барыжил металлоломом с Приднестровскими сепаратистами", - отметил он.

По его словам, пока Украина воевала с Россией и ее квазиобразованиями, Порошенко с ними активно торговал и обогащался.

"Теперь Плахотнюк в тюрьме в Молдове и это хороший сигнал", - считает Алексей "Сталкер".