Главная » Новости » Политика

Порошенко обвинили в контрабанде металлолома в Приднестровье

Молдова, Четверг 02 октября 2025 15:09
Порошенко обвинили в контрабанде металлолома в Приднестровье Фото: бывший президент Петр Порошенко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Бывший пророссийский олигарх Владимир Плахотнюк может свидетельствовать о совместных схемах с Петром Порошенко. В частности, речь идет о якобы контрабанде металлолома в Приднестровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского военного Алексея "Сталкера".

По его словам, Плахотнюка, известного как "молдавского Абрамовича", недавно экстрадировали из Греции в Кишинев. Он контролировал бизнес в Приднестровье, включая крупный металлургический завод, который находился в том числе под украинскими санкциями и напрямую финансировал пророссийских сепаратистов. Именно этот завод, по данным военного Алексея "Сталкера", стал ключевым в схемах с участием Петра Порошенко во времена его президентства.

"В интервью Politico Санду обвинила предыдущее украинское правительство во главе с Петром Порошенко в сотрудничестве с администрацией Плахотнюка с целью содействия контрабанде и "коррупционным схемам", которые "способствовали выживанию" сепаратистского руководства в Приднестровье", - цитирует издание военный.

Ранее журналисты-расследователи уже подтверждали связи Порошенко и Плахотнюка.

"Журналисты проекта "Схемы" также разоблачили Петра Алексеевича на том, что "гетман" сначала кормился с контрабанды металлолома в Приднестровье, а потом совсем снял с предприятий Плахотнюка санкции и они продолжили накачивать деньгами российскую армию в войне против Украины", - напоминает "Сталкер".

Военный также вспомнил о более широком контексте сотрудничества Порошенко с Москвой.

"Порошенко делал все возможное, чтобы проевропейские силы не победили в Молдове. За это путин помогал ему обогащаться: Порошенко вместе с Медведчуком воровали на трубе; Петр торговал с ОДЛО углем; его предприятия работали в оккупированном Крыму; его конфеты "Рошен" продавались в России; и к этому всему он барыжил металлоломом с Приднестровскими сепаратистами", - отметил он.

По его словам, пока Украина воевала с Россией и ее квазиобразованиями, Порошенко с ними активно торговал и обогащался.

"Теперь Плахотнюк в тюрьме в Молдове и это хороший сигнал", - считает Алексей "Сталкер".

Что известно о Плахотнюке

21 июля Плахотнюк был задержан в аэропорту Афин, когда пытался сесть на рейс в Дубай. Плахотнюку почти удалось сесть на самолет в аэропорту Афин, однако у правоохранителей вызвали подозрение его документы на имя "Кирсанов".

Всего у молдавского олигарха нашли 21 поддельный документ - среди них было 11 паспортов Украины, Румынии, России и других стран. Напомним, недавно греческое министерство юстиции отменило свое же решение о приостановлении экстрадиции олигарха.

Владимир Путин Петр Порошенко Российская Федерация Молдова
