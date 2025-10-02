Порошенка звинуватили у контрабанді металобрухту до Придністров’я

Колишній проросійський олігарх Володимир Плахотнюк може свідчити про спільні схеми з Петром Порошенком. Зокрема, мова йде про нібито контрабанду металобрухту до Придністров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис українського військового Олексія "Сталкера".

За його словами, Плахотнюка, відомого як "молдовського Абрамовича", нещодавно екстрадували із Греції до Кишиневу. Він контролював бізнеси у Придністров’ї, включно з великим металургійним заводом, що перебував в тому числі під українськими санкціями та напряму фінансував проросійських сепаратистів. Саме цей завод, за даними військового Олексія "Сталкера", став ключовим у схемах за участі Петра Порошенка у часи його президентом.

"В інтерв'ю Politico Санду звинуватила попередній український уряд на чолі з Петром Порошенком у співпраці з адміністрацією Плахотнюка з метою сприяння контрабанді та "корупційним схемам", які "сприяли виживанню" сепаратистського керівництва в Придністров'ї", - цитує видання військовий.

Раніше журналісти-розслідувачі вже підтверджували зв’язки Порошенка та Плахотнюка.

"Журналісти проєкту “Схеми” також викрили Петра Олексійовича на тому, що “гетьман” спочатку годувався з контрабанди металобрухту до Придністров’я, а потім зовсім зняв із підприємств Плахотнюка санкції і вони продовжили накачувати грошима російську армію у війні проти України", - нагадує "Сталкер".

Військовий також згадав про ширший контекст співпраці Порошенка з Москвою.

"Порошенко робив все можливе, щоб проєвропейські сили не перемогли в Молдові. За це путін допомагав йому збагачуватися: Порошенко разом з Медведчуком крали на трубі; Петро торгував з ОДЛО вугіллям; його підприємства працювали в окупованому Криму; його цукерки "Рошен" продавалися в Росії; і до цього всього він барижив металобрухтом з Придністровськими сепаратистами", - зазначив він.

За його словами, поки Україна воювала з Росією та її квазіутвореннями, Порошенко з ними активно торгував і збагачувався.

"Тепер Плахотнюк у в'язниці в Молдові і це добрий сигнал", - вважає Олексій "Сталкер".