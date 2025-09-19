Греция передумала по экстрадиции олигарха Плахотнюка: выдадут ли Молдове

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвоката Лачиана Рогака, которого цитирует Newsmaker .

По его словам, решение о приостановлении процедуры экстрадиции было отменено благодаря "усилиям и ходатайствам" адвокатов олигарха. В то же время генеральная прокуратура Молдовы заявила, что возобновление процесса экстрадиции - ее достижение.

"Далее, по согласованию с греческими органами власти, определят способ и сроки передачи экстрадированного. Прокуратура продолжит принимать все необходимые законные меры, чтобы процедура экстрадиции прошла в соответствии с международными нормами и национальным законодательством", - говорится в прокурорском заявлении.

Что известно об олигархе-беглеце

Владимир Плахотнюк в июне 2019 года сбежал из Молдовы, однако 22 июля был задержан в Греции на пути в Дубай. Ему почти удалось вылететь из аэропорта Афин, однако его документы на имя "Кирсанов" вызвали подозрение у правоохранителей. Всего у молдавского олигарха обнаружили 21 поддельный документ - среди них было 11 паспортов Украины, Румынии, России и других стран.

Молдова выдала на Плахотнюка ордера на арест по трем делам, среди которых наибольшую огласку получило дело о "краже миллиарда" в 2014 году из молдавских банков. Дело было передано в суд в 2023 году, после чего в феврале 2025 года олигарха объявили в розыск через Интерпол.