Греция изъяла у молдавского олигарха-беглеца Плахотнюка 11 фальшивых паспортов
В Греции полиция изъяла у молдавского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка 21 поддельный документ. Среди них было 11 паспортов на разные гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По данным силовиков, греческая полиция сообщила Кишиневу о большом количестве фальшивых документов, оформленных на имя Плахотнюка и его соратника Константина Цуцу, выданных разными странами.
"Во время личного досмотра в аэропорту и обыска по месту жительства обнаружены документы с разными лицами, некоторые из которых выданы одной страной, но имеют разные имена, фотографии и даты рождения", - сообщили в полиции.
У Цуцу нашли пять поддельных документов румынского и болгарского образцов, у Плахотнюка - 21.
В частности, у Плахотнюка изъяли:
- 10 загранпаспортов на разные имена, якобы выданные в Вануату, Ираке, России, Молдове, Украине, Румынии и Болгарии;
- 4 удостоверения личности (из Вануату, Болгарии, Румынии);
- 6 водительских удостоверений из разных стран, в частности Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии и России;
- 1 внутренний паспорт Украины.
Среди имен, использованных Плахотнюком, - Аль Шахин Ферейдун Шахин Яко, Антоке Михай, Таушанов Михаил, Кирсанов Станислав и другие.
Задержание Плахотнюка
Напомним, 22 июля полиция Молдовы сообщила о задержании Влада Плахотнюка в Греции по информации, полученной от офиса Интерпола в Афинах.
После этого министерство юстиции Молдовы начало процесс экстрадиции беглого олигарха.
Кто такой Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - молдавский бизнесмен и бывший политик, который в 2010-х годах имел большое влияние на политическую жизнь Молдовы. Он возглавлял Демократическую партию и фактически контролировал правительство и государственные структуры страны. Его влияние охватывало судебную систему, правоохранительные органы и средства массовой информации, что давало ему возможность давить на политических противников.
В 2019 году, после смены власти в Молдове, Плахотнюк покинул страну и сбежал за границу, когда против него начали открывать уголовные дела за коррупцию, мошенничество и отмывание денег. Его связывают с так называемой "кражей века" - хищением более миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.
Власти Молдовы и международные партнеры неоднократно подчеркивали необходимость привлечения Плахотнюка к ответственности.
В феврале 2025 года Интерпол объявил его в международный розыск, выдав "красное уведомление".
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