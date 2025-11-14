У Порошенко и в СН хотят запретить некоторым забронированным выезд из Украины

Зарегистрированный 14 ноября в Верховной Раде законопроект о новых ограничениях для выезда за границу во время военного положения, разработанный нардепами от "Слуги народа" и "Евросолидарности", направлен прежде всего на забронированных от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения соавторов законопроекта - нардепа Александра Федиенко в Telegram и Ирины Фриз в Facebook .

Федиенко сообщил, что вместе с коллегами зарегистрировал законопроект, который установит временный запрет на выезд за пределы Украины "до завершения правового режима военного положения и мобилизации" для украинцев, которые имеют бронирование от мобилизации.

Однако действие документа распространяется не на всех забронированных абсолютно, а только для тех, кого забронировали в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4 части первой статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

То есть речь идет о людях, которые работают в критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил и Сил обороны Украины, или в критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятиях, в учреждениях и организациях.

"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции. Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально "критически важен", но находится за границей", - пояснил нардеп.

Как уточнила Фриз, запрет распространится только на тех забронированных на критических предприятиях, кто нарушил правила воинского учета (не обновил вовремя данные), но может получить льготное бронирование в дальнейшем, сроком на 45 дней, когда заработает законопроект 13335.

"Забронированные по стандартной процедуре работники смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты, привозить гуманитарную помощь и осуществлять все возможные формы международной активности, которые обеспечиваются, как гарантированные государством на период бронирования", - заверила нардеп.

Кто среди авторов законопроекта

Законопроект, судя по списку его соавторов, разрабатывали сразу три политические силы - провластная "Слуга народа" и оппозиционные "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Кто в списке соавторов: