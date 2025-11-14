У Порошенко и в СН хотят запретить некоторым забронированным выезд из Украины
Зарегистрированный 14 ноября в Верховной Раде законопроект о новых ограничениях для выезда за границу во время военного положения, разработанный нардепами от "Слуги народа" и "Евросолидарности", направлен прежде всего на забронированных от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения соавторов законопроекта - нардепа Александра Федиенко в Telegram и Ирины Фриз в Facebook.
Федиенко сообщил, что вместе с коллегами зарегистрировал законопроект, который установит временный запрет на выезд за пределы Украины "до завершения правового режима военного положения и мобилизации" для украинцев, которые имеют бронирование от мобилизации.
Однако действие документа распространяется не на всех забронированных абсолютно, а только для тех, кого забронировали в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 4 части первой статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
То есть речь идет о людях, которые работают в критически важных для обеспечения потребностей Вооруженных сил и Сил обороны Украины, или в критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятиях, в учреждениях и организациях.
"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции. Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально "критически важен", но находится за границей", - пояснил нардеп.
Как уточнила Фриз, запрет распространится только на тех забронированных на критических предприятиях, кто нарушил правила воинского учета (не обновил вовремя данные), но может получить льготное бронирование в дальнейшем, сроком на 45 дней, когда заработает законопроект 13335.
"Забронированные по стандартной процедуре работники смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты, привозить гуманитарную помощь и осуществлять все возможные формы международной активности, которые обеспечиваются, как гарантированные государством на период бронирования", - заверила нардеп.
Кто среди авторов законопроекта
Законопроект, судя по списку его соавторов, разрабатывали сразу три политические силы - провластная "Слуга народа" и оппозиционные "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Кто в списке соавторов:
- Александр Федиенко (СН);
- Роман Костенко, секретарь оборонного комитета Рады (СН);
- Юрий Мысягин, заместитель председателя оборонного комитета Рады (СН);
- Дмитрий Припутень (СН);
- Ирина Фриз (Евросолидарность);
- Соломия Бобровская (СН);
- Вадим Ивченко (Батькивщина).
Напомним, 14 ноября в Верховную Раду подали законопроект под №14210 о расширении перечня оснований для ограничения выезда за границу для граждан Украины во время военного положения. Сейчас документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.
"Мидас", Fire Point и Игорь Фурсенко
Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая организовала нелегальную схему в сфере энергетики. Убытки от ее деятельности составляют миллиарды гривен, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич.
При этом один из фигурантов дела, Игорь Фурсенко ("Решик"),устроился на работу в компанию-производителя ракет "Фламинго" - Fire Point. Он сделал это с единственной целью - иметь возможность свободно ездить за границу. При избрании меры пресечения это стало одним из аргументов для взятия "Решика" под стражу.