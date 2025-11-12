Бухгалтер "схем Миндича" устроился к производителю "Фламинго", чтобы ездить за границу, - САП
Один из фигурантов дела Миндича, Игорь Фурсенко, устроился на работу в компанию, которая производит ракеты "Фламинго", чтобы иметь возможность заграничных поездок. Ему попросили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания ВАКС.
Во время судебного заседания прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что у Фурсенко есть загранпаспорта. В период с января 2018-го по 22 августа 2025 года он 26 раз ездил за границу, в том числе и во время военного положения.
При этом прокурор привела в качестве обоснования позиции выдержку из пленок разговоров, записанных Национальным антикоррупционным бюро, где Фурсенко разговаривает с еще одним фигурантом дела - Александром Цукерманом. Последний интересовался, устроился ли уже Фурсенко в компанию Fire Point.
Кроме этого, из дальнейших разговоров фигурантов становится понятно, что единственная цель трудоустройства Фурсенко в Fire Point - это получение возможности выехать за границу и свободного передвижения по стране.
"Согласно информации ООО Fire Point, Фурсенко работает с 19 марта 2025 года в должности администратора. Таким образом, учитывая имущественное положение и обстоятельства преступления, мы считаем обоснованным наличие риска скрываться от органа досудебного расследования. Также имеется риск уничтожить или исказить любую информацию, которая имеет существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления", - резюмировали в САП.
Операция "Мидас": подробности
Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая организовала нелегальную схему в сфере энергетики. Убытки от ее деятельности составляют миллиарды гривен, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич.
Деньги отмывались через офис, связанный с Александром Цукерманом и предателем Украины, экс-нардепом Андреем Деркачем. В схеме фигурировали действующий министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники, в частности Игорь Фурсенко. Все они имели собственные "позывные" - в частности, Фурсенко был известен, как "Решик".
12 ноября Галущенко и Гринчук отстранили от должностей. При этом Зеленский отметил, что их нужно будет отправить в отставку. Тимур Миндич успел сбежать за границу.
Сейчас избраны меры пресечения для других фигурантов - это бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет) и исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (, а также сотрудница "бэк-офиса" Цукермана Леся Устименко.