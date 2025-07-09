Кому нельзя пить компот даже в сильную жару, а кому - рекомендовано

В летнюю жару компот кажется идеальным напитком, полным витаминов. Однако, не для всех он одинаково полезен: для некоторых может быть даже опасным, если не знать о "подводных камнях". И наоборот - для других он станет настоящим "энергетиком".

РБК-Украина рассказывает, кому стоит быть осторожным с любимым летним напитком, а кому его употреблять не только можно, но и нужно.

Кому нельзя пить компот или нужно быть осторожным

Главным "врагом" компота, который превращает его из полезного напитка в потенциально вредный, является сахар. А большинство традиционных рецептов предусматривают добавление значительного количества сахара для вкуса и консервации.

Даже если вы добавляете умеренное количество сахара, он все равно присутствует. В жару, когда организм теряет много жидкости, употребление сладких напитков может быть вредным для определенных категорий людей.

Люди с сахарным диабетом (особенно II типа)

Компот с большим количеством сахара быстро повышает уровень глюкозы в крови. Это может вызвать гипергликемию, ухудшение самочувствия, а в некоторых случаях - даже госпитализацию.

Альтернативой могут быть компоты без сахара или с небольшим количеством стевии, эритрита, ксилита.

Люди с инсулинорезистентностью или метаболическим синдромом

Избыток сахара в рационе способствует дальнейшему развитию инсулинорезистентности, набору веса, накоплению висцерального жира и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Дети до 2 лет

Организм малыша еще не готов к большому количеству простых углеводов. Чрезмерно сладкие напитки могут нарушить формирование вкусовых привычек (ребенок "подсаживается" на сладкое), а также вызвать колики, диарею или аллергическую реакцию.

Поэтому компот для детей стоит готовить без сахара или с минимальным количеством фруктозы из натуральных ягод.

Люди с гастритом или проблемами поджелудочной

Избыток сахара провоцирует повышенное выделение желудочного сока, что может вызвать обострение гастрита, рефлюкса или панкреатита. А в сочетании с кислотами из ягод - это двойная нагрузка на слизистую желудка.

Люди с избыточным весом, ожирением, или контролирующие вес

Даже один стакан очень сладкого компота может содержать около 10 граммов сахара. Это "пустые калории" (увеличивают общую калорийность рациона), которые не дают насыщения, но отражаются на фигуре.

Когда сладкий компот может быть полезным

Компот с умеренным количеством сахара может быть полезным в определённых ситуациях.

После интенсивных физических нагрузок

Во время тренировок или тяжелого физического труда организм теряет не только воду, но и глюкозу, минералы и электролиты. В такой ситуации сладкий компот может стать быстрым источником энергии.

В период восстановления после болезни

После гриппа, простуды или кишечных инфекций организм ослаблен и нуждается в легкоусвояемых углеводах, витаминах и мягком увлажнении. Компот в этом случае становится мягким и натуральным способом "накормить" организм, особенно когда аппетит еще не вернулся, а желудок остается чувствительным. Теплый или слегка охлажденный напиток действует мягко и безопасно.

Для пожилых людей с пониженным аппетитом

В старшем возрасте вкусовые рецепторы притупляются, поэтому многие теряют желание есть или пить. Легкий компот со знакомым, мягким вкусом с детства может стимулировать аппетит и улучшить пищеварение. Особенно полезными являются напитки на основе яблок, груш и айвы.

Для беременных и женщин, которые кормят грудью

Умеренно сладкий компот помогает поддерживать водный баланс, уменьшить отёки, а также стабилизировать уровень глюкозы в случае токсикоза или слабости. Но важно помнить: все это - только при отсутствии гестационного диабета или других медицинских противопоказаний.

Как альтернатива газированным или пакетированным напиткам

Компот с небольшим количеством сахара - отличная альтернатива покупным напиткам, потому что он не содержит искусственных красителей и консервантов, не вызывает резких скачков сахара (если употреблять умеренно) и имеет натуральный, приятный вкус. Это отличный вариант для летнего пикника, домашнего обеда или даже офисного перекуса.

В любом случае, сладкий компот - не табу, если его правильно приготовить и употреблять с умом. Главное - не переваривать фрукты, не переслащивать и адаптировать напиток под потребности организма.