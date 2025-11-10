RU

Поражение Украины в войне приведет к радикальному ухудшению ситуации в Польше, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Геополитическое будущее Польши выглядит оптимистично, но все зависит от урегулирования на линии фронта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы польского правительства Дональда Туска Gazeta Wyborcza.

Заявление Туска

По его словам, если Украина проиграет войну, это приведет к радикальному ухудшению ситуации в Польше.

Премьер подчеркнул, что Польша должна стратегически использовать свою позицию в регионе и продолжать поддерживать Украину.

"Построение крепких, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что будущее Польши будет выглядеть оптимистично только при условии, если Украина не проиграет войну и удастся преодолеть исторические недоразумения между двумя странами.

"Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - добавил глава правительства.

Туск также прокомментировал инцидент в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши.

Политик назвал это "поворотным моментом конфликта" и признал, что решение сбить дроны было сложным.

"Никто не хочет нечаянно начать третью мировую войну. Но поддаваться и терпеть провокации - это путь в никуда", - отметил он.

 

 

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на собственный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Украина готова продолжать воевать с Россией еще два-три года, но опасается, что конфликт может затянуться на десятилетия.

Кроме того, премьер-министр Польши заявил, что Европа уже находится в состоянии войны нового типа, поэтому западные страны должны осознать масштаб угрозы и объединиться на фоне опасности.

