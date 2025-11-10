Поражение Украины в войне приведет к радикальному ухудшению ситуации в Польше, - Туск

Заявление Туска

По его словам, если Украина проиграет войну, это приведет к радикальному ухудшению ситуации в Польше.

Премьер подчеркнул, что Польша должна стратегически использовать свою позицию в регионе и продолжать поддерживать Украину.

"Построение крепких, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши", - отметил Туск.

Он подчеркнул, что будущее Польши будет выглядеть оптимистично только при условии, если Украина не проиграет войну и удастся преодолеть исторические недоразумения между двумя странами.

"Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - добавил глава правительства.

Туск также прокомментировал инцидент в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши.

Политик назвал это "поворотным моментом конфликта" и признал, что решение сбить дроны было сложным.

"Никто не хочет нечаянно начать третью мировую войну. Но поддаваться и терпеть провокации - это путь в никуда", - отметил он.