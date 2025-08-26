Люди без света, пожар и раненые: Сумы и область ночью атаковала РФ (фото)

Обстрелы Сумской области

Российские войска не прекращают обстреливать Сумскую область. Почти каждый день регион подвергается новым ударам, и каждый из них оставляет после себя разрушенные дома, раненых людей и объекты инфраструктуры, которые уже не подлежат восстановлению.

Так, 25 августа оккупанты обстреляли Песчаное. В результате удара одна из улиц была почти полностью уничтожена. Пять человек получили ранения, несколько домов больше не пригодны для жизни.

Только накануне, 24 августа, враг запустил по Сумам рой дронов. В городе насчитали по меньшей мере десять попаданий. Были снова зафиксированы проблемы с электроснабжением в частях Белопольской и Ворожбянской громад.

Также в ночь на 18 августа армия РФ ударила по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В Шосткинской громаде пострадали частные дома и хозяйственные постройки, вспыхнули масштабные пожары. Их удалось ликвидировать, и, к счастью, тогда обошлось без жертв. Один из корпусов Сумского государственного университета был разрушен.