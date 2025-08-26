RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Люди без света, пожар и раненые: Сумы и область ночью атаковала РФ (фото)

Фото: россияне ночью атаковали Сумскую область дронами (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Ночь 26 августа не прошла на Сумщине без очередных атак врага. Беспилотники ударили по нескольким громадам и областному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram и начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко.

В Сумах два беспилотника попали по разным районам. Один удар пришелся на Ковпаковский район, другой - на Заречный. В результате обстрела повреждены складские помещения, загорелись нежилые здания. В городе обошлось без жертв.

Удары по области

  • После часа ночи вражеский дрон атаковал Шосткинскую громаду. Часть местных жителей осталась без электроснабжения. Кроме этого, зафиксировано повреждение жилого дома.
  • Около трех часов ночи оккупанты запустили новую волну дронов. Сумская и Бездрицкая громады подверглись массированным атакам. В результате попаданий вспыхнул пожар, были повреждены жилые и нежилые здания.
  • В результате обстрела 51-летнюю женщину госпитализировали в больницу, а 63-летней помощь медики оказали на месте.
  • Враг не обошел стороной и Путивльщину. Дроны повредили нежилые помещения и местную технику.

Фото: последствия атаки на одну из громад Сумщины (Сумская ОВА)

Обстрелы Сумской области

Российские войска не прекращают обстреливать Сумскую область. Почти каждый день регион подвергается новым ударам, и каждый из них оставляет после себя разрушенные дома, раненых людей и объекты инфраструктуры, которые уже не подлежат восстановлению.

Так, 25 августа оккупанты обстреляли Песчаное. В результате удара одна из улиц была почти полностью уничтожена. Пять человек получили ранения, несколько домов больше не пригодны для жизни.

Только накануне, 24 августа, враг запустил по Сумам рой дронов. В городе насчитали по меньшей мере десять попаданий. Были снова зафиксированы проблемы с электроснабжением в частях Белопольской и Ворожбянской громад.

Также в ночь на 18 августа армия РФ ударила по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В Шосткинской громаде пострадали частные дома и хозяйственные постройки, вспыхнули масштабные пожары. Их удалось ликвидировать, и, к счастью, тогда обошлось без жертв. Один из корпусов Сумского государственного университета был разрушен.

