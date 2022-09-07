Пора менять сценаристов. У Зеленского отреагировали на новую дату "референдумов"

Планы по проведению "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 4 ноября являются очередной нелепостью со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitte r.

"Референдум 4 ноября" - новый проект от авторов "Киев за три дня" и "Донбасс до 9 мая". Пора менять сценаристов", - написал Подоляк.

Он посоветовал россиянам хотя бы раз провести честные выборы в Москве прежде чем "лезть с псевдореферендумами в другие страны".