На популярном пункте пропуска с Польшей возможны задержки в течение месяца

"С 09:00 24 апреля 2026 года (ориентировочно до 1 июня 2026 года) в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска "Рава-Русская" с украинской стороны будут продолжаться ремонтные работы дорожного покрытия", - говорится в заявлении.

Водителей предупредили, что ремонт будет осуществляться поэтапно на полосах движения как на въезд в Украину, так и на выезд из Украины.

"В связи с этим движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы. В период проведения работ возможны незначительные изменения в ритмичности пропускных операций", - рассказали в ГПСУ.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута и выбирать для пересечения границы оптимальное время.

На границе Украины и Румынии продлено ограничение движения через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией". Оно будет действовать еще месяц из-за ремонта моста через Тису, о чем сообщила румынская сторона.

Кроме того, недавно на границе с Молдовой временно остановили пропуск грузовиков - ограничения коснулись нескольких областей.