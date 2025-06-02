Билеты уже в продаже: в июне будет курсировать еще один поезд из Киева в Трускавец
"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Трускавец в июне. Он будет курсировать традиционно в период повышенного спроса.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
В июне между Киевом и Трускавцом будет курсировать дополнительный поезд №159/160. Поезд будет отправляться в обоих направлениях 5, 12, 14, 15, 19-22 и 26 июня:
- отправление из Киева - в 10:16, прибытие в Трускавец - в 19:37;
- отправление из Трускавца - в 09:03, прибытие в Киев - в 19:11.
В составе поезда - купейные вагоны с местами для сидения. Нечетные места находятся возле окна, четные - возле прохода.
Приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци", на сайте или в железнодорожных кассах.
Ранее РБК-Украина писало, что в июне региональный поезд "Черновцы - Львов - Черновцы" продолжит курсирование. Пассажиров будет возить современный дизель-поезд ДПКр-3. Поезд будет курсировать в выбранные дни, график частично изменен. Билеты доступны онлайн и в кассах за 10 дней до рейса.
Также мы писали, что с 14 мая пассажиры, путешествующие между Украиной и Польшей, начали получать электронные билеты нового образца. Они более удобны в использовании и соответствуют международным стандартам. Ранее такие бланки уже ввели для рейсов в Австрию, Венгрию и Словакию.
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