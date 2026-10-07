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Пакеты РКО, депозиты и кредиты: Идея Банк предлагает микробизнесу полный спектр финансовых услуг

11:30 07.10.2026 Ср
3 мин
Партнерский материал
aimg Наталия Гурковская
Пакеты РКО, депозиты и кредиты: Идея Банк предлагает микробизнесу полный спектр финансовых услуг Идея Банка расширяет возможности для бизнеса (фото: banker.ua)
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Для бизнеса, который начинает сотрудничество с банком, Идея Банк предлагает специальные выгодные условия: бесплатное открытие счета и минимальную стоимость основных услуг расчетно-кассового обслуживания. Это позволяет предпринимателям развиваться и обратить внимание на собственное дело, а не на банковские платежи и тарифы.

Кроме того, бизнес может воспользоваться кредитными предложениями банка, а также легко и быстро открыть срочный вклад для получения процентного дохода по свободным средствам, размещенным в банке.

Об этом РБК-Украина рассказала директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк Марина Голованова.

"Мы делаем приоритет на качестве сервисов для ФЛП: быстрота открытия счета, удобство пользования услугами, качество поддержки, наличие кредитования и возможность получить весь спектр услуг в одном банке, а также выгодная стоимость пакетов РКО", - отметила Марина Голованова.

Сегодня бизнес-клиенты Идея Банка дистанционно могут открыть депозит, причем срок вклада с выплатой процентов в конце срока может быть на 3, 7 или 14 дней, а может быть 3, 6 месяцев и до 1,5 года.

Например, по вкладу для бизнес-клиентов "Классический" в гривне от 1000 грн. ставка составляет от 10,25% до 10,75% годовых в случае размещения на короткий срок, и от 14% до 16% годовых - для среднесрочных и долгосрочных размещений.

При размещении в валюте (доллар, евро), ставка составляет от 0,5% до 1% на сроки от 30 до 539 дней с минимальной суммой вклада от 100 долларов или 100 евро.

"ФЛП чаще всего размещают средства на краткосрочных депозитах до 3-х месяцев. Идея Банк также индивидуально рассматривает вопрос установления платности по остаткам клиента. Процентная ставка в среднем составляет 11-11,5%", - пояснила Марина Голованова.

Также бизнес может воспользоваться кредитными предложениями Идея Банка, который активно выдает беззалоговые ссуды на сумму до 1 млн грн, а общий кредитный портфель бизнес-клиентов за 7 месяцев 2026 года вырос на 40% и превысил 526 млн грн.

Одним из базовых кредитных продуктов банка для предпринимателей сегодня является " Первый кредит с Идеей ", сумма кредита стартует от 151 тыс. грн до 1 млн грн, разовая комиссия 1,1%, ежемесячная комиссия 2,2%, процентная ставка 0,01% годовых. Срок кредита от 12 до 36 месяцев (по выбору клиента). Досрочное погашение кредита без дополнительных комиссий.

"Такой кредит предлагается новым клиентам-ФЛП с регистрацией бизнеса более 12 месяцев. Если стаж работы бизнеса меньше одного года, то предпринимателям доступен микрокредит до 500 тыс. грн", - рассказала директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банк.

По ее словам, бизнесу в Идея Банка сегодня доступны четыре пакета РКО , а именно: "Идеальный старт", "Идеальный предприниматель", "Идеальный бизнес" и "Идеальный международный". Причем предложение по стартовому пакету РКО для новых клиентов банка предусматривает двухмесячное бесплатное обслуживание, лояльную комиссию за снятие наличных и бесплатное открытие счета.

"Идея Банк предлагает несколько пакетов РКО бизнес-клиентам, которые они могут выбирать, учитывая запланированное количество платежей, наличие проведения ВЭД - платежей и необходимость снимать наличные средства. Причем, в 2026 году банк не повышал стоимость обслуживания бизнес-клиентов, а цена пакетов РКО осталась на уровне 2025 года", - пояснил он.

Сегодня в Идея Банка предприниматели могут оформить беззалоговый кредит для реализации срочной потребности в финансировании текущих потребностей.

В банке отработана удобная, четкая и быстрая процедура беззалогового кредитования, а предприниматель в течение часа получает решение по кредиту и в тот же день – сумму займа на свой счет в банке.

Для получения решения о выдаче кредита требуется минимальный пакет документов: паспорт, ИНН и декларация за последний отчетный период.

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